Паредес: Решающую роль в переходе в ФК «Зенит» сыграла личность тренера Манчини
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. Новичок «Зенита» Леандро Паредес заявил, что решающую роль в его переходе из «Ромы» в петербургский футбольный клуб сыграла личность главного тренера команды Роберто Манчини.
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Паредес официально перешел в «Зенит» из «Ромы» в субботу, 1 июля. 23-летний аргентинский полузащитник подписал с петербургским клубом контракт сроком на четыре года, а сумма трансфера игрока составила 23 миллиона евро, при этом «Рома» может получить еще до четырех миллионов в качестве бонусов за успешное выступление Паредеса. Аргентинец уже прибыл в расположение «Зенита» на сборе в Австрии.
«Я сразу лично встретил главного тренера. Мне он очень понравился. Я рад, что выбор Манчини пал на меня, и теперь я играю за “Зенит”. Пожалуй, личность главного тренера сыграла важнейшую роль. Я поговорил с ним до того, как сюда приехать. Наш разговор стал решающим в этом трансфере. Хочу поприветствовать всех болельщиков! Я сделаю все для того, чтобы “Зенит” побеждал и радовал вас», — приводит слова Паредеса официальный сайт «Зенита».
В минувшем сезоне Паредес провел 27 матчей в серии А, в которых забил 3 мяча. В мае игрок получил приглашение в национальную сборную Аргентины, за которую дебютировал 13 июня в товарищеском матче с командой Сингапура, отметился забитым мячом и результативной передачей.
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