ФК «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Сампайо

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Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года. Отмечается, что он будет играть под номером 95.

Сампайо является воспитанником бразильского «Сантоса». В 2014 году он перешел в португальскую «Боавишту». В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.