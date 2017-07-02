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2 июля 2017, 7:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Сампайо

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бразильский защитник Филипе Сампайо подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды.

<em>МОСКВА 2 июля. /ТАСС/. </em>Бразильский защитник <span class=error>Филипе</span> <span class=error>Сампайо</span> подписал контракт с грозненским футбольным клубом <span class=error>Ахмат</span>. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> команды. Увеличить
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Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года. Отмечается, что он будет играть под номером 95.

Сампайо является воспитанником бразильского «Сантоса». В 2014 году он перешел в португальскую «Боавишту». В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.

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