ФК «Ахмат» подписал контракт с бразильским защитником Сампайо
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бразильский защитник Филипе Сампайо подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на четыре года. Отмечается, что он будет играть под номером 95.
Сампайо является воспитанником бразильского «Сантоса». В 2014 году он перешел в португальскую «Боавишту». В общей сложности защитник провел в чемпионате Португалии 60 матчей и забил два мяча.
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