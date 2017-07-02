Паредес прибыл в расположение «Зенита»
Новичок «Зенита» Леандро Паредес прибыл в расположение питерского клуба, передает из Кицбюэля спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.
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Видимо, что-то случилось...
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Игрока приветствовал главный тренер команды Роберто Манчини.
Напомним, в субботу 23-летний футболист, выступавший за «Рому», подписал четырехлетний контракт с
В минувшем сезоне в 27 матчах чемпионата Италии Паредес забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
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