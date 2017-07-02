Паредес прибыл в расположение «Зенита»

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Игрока приветствовал главный тренер команды Роберто Манчини.

Напомним, в субботу 23-летний футболист, выступавший за «Рому», подписал четырехлетний контракт с сине-бело-голубыми. Римляне сообщили о том, что россияне заплатили за аргентинца 23 миллиона евро без учета бонусов, которые могут составить до четырех миллионов евро.

В минувшем сезоне в 27 матчах чемпионата Италии Паредес забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.