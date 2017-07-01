Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКА
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев выйдет на поле в следующем контрольном матче команды, который состоится 5 июля. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит
пресс-служба клуба.
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Дзагоев
«Дзагоев сыграет наверняка в следующей игре», — заявил Гончаренко.
ЦСКА проведет 5 июля товарищеский матч против румынского «Вииторула».
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