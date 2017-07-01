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1 июля 2017, 23:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев выйдет на поле в следующем контрольном матче команды, который состоится 5 июля. Об этом сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Главный тренер армейцев заявил что полузащитник восстановился после травмы и готов выйти на поле. Увеличить
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Дзагоев из-за повреждения задней поверхности бедра пропустил несколько игр ЦСКА в мае. По причине травмы он не был включен в заявку сборной России на Кубок конфедераций. В субботу ЦСКА обыграл сербский «Партизан» со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии. Полузащитник участия в матче не принимал.

«Дзагоев сыграет наверняка в следующей игре», — заявил Гончаренко.

ЦСКА проведет 5 июля товарищеский матч против румынского «Вииторула».

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