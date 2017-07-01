Зе Луиш забил и набил оппоненту морду. «Спартак» снова победил
Во втором контрольном матче на летних сборах «Спартак» обыграл сербский «Вождовац» — 3:2.
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Видимо, что-то случилось...
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Марко Петкович расположился на
Но до этого «Спартак» выглядел качественно, интересно, сбалансировано. Два быстрых гола (Зе Луиш в высоком прыжке после углового и Адриано после грубой ошибки соперника), прекрасное для межсезонья движение, четкая комбинационная игра — было все, кроме надежной обороны. Вновь, как и против «Чертаново», Каррера использовал модель 4−4−2; хотя на поле и вышли все три нападающих, Промес играл полузащитника.
Но
Во втором тайме игра поломалась окончательно. Очень удивляет то, что в контрольных матчах тренеры делают замены не сразу, а растягивают их по времени. В итоге количество и продолжительность пауз увеличивается, а чистое игровое время уменьшается. Тем, кто выходит на замену, еще надо
В концовке матча «Спартак»
Конечно, матч запомнился не только дракой.
Но еще и классной игрой Тигиева. Вот твой, Петкович, конкурент. Не Ещенко.
Фланговые рокировки наблюдались и в атаке — Промес после перерыва играл левее, где раньше находился Бакаев (против «Чертаново» у него получилось лучше). Ничего не показал. Попов и то показал больше — целый острый пас. В офсайд.
Офсайдов было много. Игроки группы атаки попадали в эту ловушку, как недавно Смолов в матче с Новой Зеландии. Почему — непонятно.
В центре обороны второй матч провел 20-летний Щербаков. Игровые достоинства прощупать пока не удалось. А вот потеря мяча в 30 метрах от ворот сразу бросилась в глаза. Напарником Щербакова сначала был Боккетти, потом Таски.
Ребров пропустил очень смешной второй гол. Смешной он только потому, что матч тренировочный. Селихов был собраннее, хотя сербы после перерыва угрожали воротам меньше. Вообще это одна из главных спартаковских интриг — Селихов или Ребров? Если второй, то зачем брали первого?
Думается, это последний подобный матч — максимально экспериментальный, под нагрузками, из серии «чтобы было». Следующий — 7 июля, за неделю до старта сезона. Там увидим оптимальный состав, хотя и на Петковича посмотрим тоже. И тогда можно будет говорить о готовности чемпиона к новым испытаниям.
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