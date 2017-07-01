Миодраг Божович: Если Петкович получит шанс в «Спартаке», то его использует
«Арсенал» — шестая команда черногорца в России. В интервью «СЭ» он рассказал как оказался в Туле, обозначил задачу на сезон и дал характеристику новичку «Спартака» Марко Петковичу, который играл в «Црвене Звезде» под его руководство.
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ЗАДАЧА — ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ
— С туляками у вас все довольно долго решалось. Почему?
— Были мои, частные, дела, которые быстро не мог закончить. Только поэтому. А с «Арсеналом» мы все оперативно утрясли.
— Что вас привлекло в этом предложении?
— Это не первая моя команда в России, и хотел бы сказать, что еще не было иностранцев, которые работали в вашей стране в шести клубах. Понимаю русский язык очень хорошо, мне не надо здесь адаптироваться. В Туле клуб хочет расти, болельщики многого ждут. И вообще фанатов много. Надеюсь, что в этом сезоне выступим чуть лучше, чем в прошлом.
— Какая задача?
— Надеемся попасть в десятку, чтобы не играть переходные матчи. Нужна стабильность, потихоньку надо повышать качество футбола.
— У вас годичный контракт?
— Один плюс один — такая схема. Если Тула будет довольна, и я буду доволен, тогда продолжим работать.
— Что вы знали о Туле до того, как вам оттуда позвонили?
— Ну, что я знал? То, что это город, где производят оружие. И то, что на стадион приходит много болельщиков. Большой ажиотаж в день матча.
— Слышал, что у вас были варианты в Китае. Почему не поехали?
— Предложение поступило в тот момент, когда работал в «Црвене Звезде» и уйти оттуда не мог. А потом ушел, и позвали в «Арсенал». И я сказал: «Мне уютно в России, я хорошо говорю по-русски».
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— Почему вы ушли из «Црвены Звезды», что произошло?
— Задача стояла выиграть чемпионат и Кубок. Но за три тура до конца мы проиграли матч — и стало понятно, что взять трофей не получится. А все были уверены, что станем чемпионами.
— Но в первый сезон в команде у вас это получилось.
— Да, и в прошлом чемпионате мы шли первыми, но в Сербии такая система, что после окончания турнира делят очки, и играют еще 7 туров. Это удобнее тем, кто финишировал на
— Что такое чемпионат Сербии сейчас?
— Он не так плох, как сербские СМИ пишут. Идет очень большой негатив — плохо, плохо… Но много игроков продается каждый год и трудно сделать хорошую работу. Это все сложно.
— В России вот наоборот.
— Тут много денег вкладывается в спорт, в футбол. Так что зачем русским уезжать из своей страны. Не стоит.
— Но у нас это приводит к тому, что футболисты не знают, чего им хотеть.
— Трудная тема, не знаю, что и сказать. Долго будем говорить.
НЕ ДУМАЮ, ЧТО КОКОРИН И ДЗЮБА ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ
— Вот, скажем, видели фото жеста Кокорина и Дзюбы?
— Не знаю, что они хотели этим сказать.
— Вам понравилась сборная России на Кубке конфедераций?
— Все матчи посмотреть не удалось. Но бывали моменты, когда команда действовала надежно, и есть шанс выступить хорошо через год.
— Хорошо — это как? Ближе к старту чемпионата заговорят о том, что сборная может победить.
— Ну не надо обманывать народ. Попытаться можно, но очень трудно стать чемпионом мира. Как по мне, четвертьфинал для России — очень неплохо. Даже выход из группы — уже большой успех.
— Каким вам казался чемпионат России из Сербии?
— После долгой паузы «Спартак» стал первым, и это хорошо для болельщиков. Жалко, что «Динамо» выступало в ФНЛ. Рад за «Локомотив», который взял Кубок. Но больше всего удивил «Зенит», думал, что команда сыграет лучше. Третье место для Питера — неудача.
НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ О «ЛОКО» — РАБОТАЛ МАЛО И НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО
— Какое мнение о «Локо»? Команда взяла Кубок, но в чемпионате полный провал — восьмое место.
— «Локомотиву» всегда
— Через некоторое время после вашего ухода команда выиграла Кубок. Вам медаль передали?
— Да. Мой товарищ получил ее в клубе и привез мне. Она хранится дома, в Белграде. Спасибо клубу!
— В первом туре вы играете как раз с «Локо».
— Я не уходил с
— «Спартак» подписал защитника Марко Петковича, с которым вы работали в «Црвене Звезде». Какого вы о нем мнения?
— Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в «Спартаке», то его использует.
— Но ему 24, и клуб вне Сербии он нашел только свободным агентом, а в сборной — гость редкий. Обычно молодые талантливые сербы до такого возраста у себя в стране не задерживаются.
— Ну, не знаю, почему его никто не забрал раньше.
— Но и вы его не приглашали в «Арсенал».
— У нас на этой позиции проблем нет.
— В «Спартаке» справа действует Ещенко, ему 33. Петкович сильнее?
— «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, плюс
БОЖОВИЧ — КОРОТКО О РОССИИ
— Самое главное русское слово?
— На здоровье!
— Лучший футболист России за все времена?
— Аршавин.
— Главная черта русского народа?
— Душевность.
— Лучший фильм?
— «Адмирал».
— Лучший музыкант?
— Стас Пьеха и Григорий Лепс.
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— Все девушки страны.
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