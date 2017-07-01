Миодраг Божович: Если Петкович получит шанс в «Спартаке», то его использует

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ЗАДАЧА — ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ

— С туляками у вас все довольно долго решалось. Почему?

— Были мои, частные, дела, которые быстро не мог закончить. Только поэтому. А с «Арсеналом» мы все оперативно утрясли.

— Что вас привлекло в этом предложении?

— Это не первая моя команда в России, и хотел бы сказать, что еще не было иностранцев, которые работали в вашей стране в шести клубах. Понимаю русский язык очень хорошо, мне не надо здесь адаптироваться. В Туле клуб хочет расти, болельщики многого ждут. И вообще фанатов много. Надеюсь, что в этом сезоне выступим чуть лучше, чем в прошлом.

— Какая задача?

— Надеемся попасть в десятку, чтобы не играть переходные матчи. Нужна стабильность, потихоньку надо повышать качество футбола.

— У вас годичный контракт?

— Один плюс один — такая схема. Если Тула будет довольна, и я буду доволен, тогда продолжим работать.

— Что вы знали о Туле до того, как вам оттуда позвонили?

— Ну, что я знал? То, что это город, где производят оружие. И то, что на стадион приходит много болельщиков. Большой ажиотаж в день матча.

— Слышал, что у вас были варианты в Китае. Почему не поехали?

— Предложение поступило в тот момент, когда работал в «Црвене Звезде» и уйти оттуда не мог. А потом ушел, и позвали в «Арсенал». И я сказал: «Мне уютно в России, я хорошо говорю по-русски».

В СЕРБИИ НЕ ТАКОЙ ПЛОХОЙ ФУТБОЛ, КАК ПИШУТ

— Почему вы ушли из «Црвены Звезды», что произошло?

— Задача стояла выиграть чемпионат и Кубок. Но за три тура до конца мы проиграли матч — и стало понятно, что взять трофей не получится. А все были уверены, что станем чемпионами.

— Но в первый сезон в команде у вас это получилось.

— Да, и в прошлом чемпионате мы шли первыми, но в Сербии такая система, что после окончания турнира делят очки, и играют еще 7 туров. Это удобнее тем, кто финишировал на втором-третьем местах.

— Что такое чемпионат Сербии сейчас?

— Он не так плох, как сербские СМИ пишут. Идет очень большой негатив — плохо, плохо… Но много игроков продается каждый год и трудно сделать хорошую работу. Это все сложно.

— В России вот наоборот.

— Тут много денег вкладывается в спорт, в футбол. Так что зачем русским уезжать из своей страны. Не стоит.

— Но у нас это приводит к тому, что футболисты не знают, чего им хотеть.

— Трудная тема, не знаю, что и сказать. Долго будем говорить.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО КОКОРИН И ДЗЮБА ХОТЕЛИ ПОКАЗАТЬ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ

— Вот, скажем, видели фото жеста Кокорина и Дзюбы?

— Не знаю, что они хотели этим сказать. По-разному можно комментировать. Не знаю. Не думаю, что плохое. У меня с Черчесовым очень хорошие отношения, рад, что он тренируют сборную. И Дзюба, и Кокорин тоже работали со мной. Они хорошие игроки и люди. И не хочу говорить о парнях плохое. Может, это какая-то шутка, может, они что-то другое имели в виду.

— Вам понравилась сборная России на Кубке конфедераций?

— Все матчи посмотреть не удалось. Но бывали моменты, когда команда действовала надежно, и есть шанс выступить хорошо через год.

— Хорошо — это как? Ближе к старту чемпионата заговорят о том, что сборная может победить.

— Ну не надо обманывать народ. Попытаться можно, но очень трудно стать чемпионом мира. Как по мне, четвертьфинал для России — очень неплохо. Даже выход из группы — уже большой успех.

— Каким вам казался чемпионат России из Сербии?

— После долгой паузы «Спартак» стал первым, и это хорошо для болельщиков. Жалко, что «Динамо» выступало в ФНЛ. Рад за «Локомотив», который взял Кубок. Но больше всего удивил «Зенит», думал, что команда сыграет лучше. Третье место для Питера — неудача.

НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ О «ЛОКО» — РАБОТАЛ МАЛО И НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО

— Какое мнение о «Локо»? Команда взяла Кубок, но в чемпионате полный провал — восьмое место.

— «Локомотиву» всегда чего-то не хватает. Клуб всегда должен быть вверху. Но мне трудно говорить, что там не так, потому что работал там мало и не сделал ничего.

— Через некоторое время после вашего ухода команда выиграла Кубок. Вам медаль передали?

— Да. Мой товарищ получил ее в клубе и привез мне. Она хранится дома, в Белграде. Спасибо клубу!

— В первом туре вы играете как раз с «Локо».

— Я не уходил с какой-то обидой, так что матч не принципиален. Но очки нам нужны и постараемся их отобрать. А вообще, я работал много где в России, и было бы слишком много вызовов, обращай я на все внимание. А так у меня в России больше друзей и товарищей, чем в Сербии и Черногории.

— «Спартак» подписал защитника Марко Петковича, с которым вы работали в «Црвене Звезде». Какого вы о нем мнения?

— Хороший исполнитель, может бегать по всей бровке. Техника неплохая. Если получит шанс в «Спартаке», то его использует.

— Но ему 24, и клуб вне Сербии он нашел только свободным агентом, а в сборной — гость редкий. Обычно молодые талантливые сербы до такого возраста у себя в стране не задерживаются.

— Ну, не знаю, почему его никто не забрал раньше.

— Но и вы его не приглашали в «Арсенал».

— У нас на этой позиции проблем нет.

— В «Спартаке» справа действует Ещенко, ему 33. Петкович сильнее?

— «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов, плюс премьер-лига и Кубок. Каррере на каждой позиции нужно по два качественных футболиста. Видимо, и Ещенко, и Петкович получат время.

БОЖОВИЧ — КОРОТКО О РОССИИ