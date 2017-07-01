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1 июля 2017, 21:40 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гюндоган посоветовал Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал нападающему сборной России Федору Смолову согласиться на переход в дортмундскую «Боруссию».

Полузащитник сборной Германии <span class=error>Илкай</span> Гюндоган посоветовал нападающему сборной России Федору <span class=error>Смолову</span> согласиться на переход в дортмундскую <span class=error>Боруссию</span>. Увеличить
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Ранее появилась информация о том, что форвард может перебраться в стан дортмундцев.

— Слышал информацию о том, что в чемпионат Германии может перебраться российский нападающий Федор Смолов, — сказал в эфире программы «Все на матч» Гюндоган. — Интересно, захочет ли он переезжать в бундеслигу. Дортмундская «Боруссия» — это очень сильный клуб. Если он вами интересуется, то я могу лишь посоветовать соглашаться на этот вариант.

Напомним, что в минувшем сезоне за «Краснодар» Смолов провел 31 матч в клубных соревнованиях и забил 25 мячей. Он также был признан лучшим игроком «быков» в прошедшем сезоне.

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