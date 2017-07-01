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1 июля 2017, 21:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Мелкадзе принёс «Тосно» победу над «Вардаром» в контрольном матче

«Тосно» выиграл у македонского клуба «Вардар» в контрольном матче.

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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Мелкадзе, с которым подписан трудовой договор на условиях аренды сроком на один год. Трансфер футболиста принадлежит «Спартаку».

«Тосно» (стартовый состав): Юрченко, игрок на просмотре, Кутин, Буйволов, Дугалич, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Палиенко, Милевский, Марков.

В минувшем сезоне чемпионата Македонии «Вардар» занял первое место.

Контрольный матч
«Тосно» (Россия) — «Вардар» (Македония) — 1:0.
Гол: Мелкадзе, 16 (1:0).

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