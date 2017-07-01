«Динамо» одержало волевую победу над действующим чемпионом Болгарии «Лудогорцем»
«Динамо» выиграло у болгарского клуба «Лудогорец» в контрольном матче.
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Встреча проходила в Бад-Херинге)(Австрия) на стадионе «Реттенбахштадион» и завершилась со счетом 3:1.
В середине первого тайма Жоао Пауло открыл счет. Незадолго до перерыва Вандерсон провел ответный мяч. На 48-й минуте Фатос Бечирай вывел «Динамо» вперед, а шесть минут спустя Александр Зотов забил третий гол в ворота «Лудогорца».
В минувшем розыгрыше чемпионата Болгарии «Лудогорец» занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 16 очков.
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