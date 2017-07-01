ЦСКА разгромил непобедимых чемпионов
До встречи с армейцами белградский «Партизан» не проигрывал с сентября прошлого года.
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ЦСКА — ПАРТИЗАН Белград, Сербия — 3:0 (2:0)
Голы: Кучаев, 17 (1:0). Витинью, 31 (2:0). Чалов, 85 (3:0).
ЦСКА: Помазун, Фернандес (Миланов, 46), А. Березуцкий (Набабкин, 64), В. Березуцкий, Чернов, Щенников (Тошич, 76), Натхо (Гордюшенко, 70), Вернблум, Кучаев (Хасонов, 84), Витинью (Жамалетдинов, 74), Чалов.
«Партизан»: Кляич (Н. Стеванович, 46), Радин (Вуличевич, 60), Маркович (Остоич, 60),
Судьи Айзнер, Бауэрнфайнд, Хофлер (Австрия).
1 июля. Вильдон. 300 зрителей.
СОПЕРНИК ИЗ СТАРОЙ СКАЗКИ
Первые
Из участников тех баталий у ЦСКА
В «Партизане» из состава 12-летней давности сохранился только легенда клуба Саша Илич, которому в конце года исполнится сорок. Капитан белградцев, правда, поучаствовал в игре чисто символически, выйдя на последние десять минут под бурные аплодисменты зрителей. Но и просто увидеть его в добром здравии и полным сил было приятно.
Есть в составе сербов и другие приметные личности. Камерунец Тавамба поиграл в ЮАР, был вторым бомбардиром чемпионата Словакии, а в «Партизан» перешел из «Кайрата». 20-летний хавбек Пантич принадлежит «Челси» и выступает за родной клуб на правах аренды. Бразилец Леонарду памятен нам по двум сезонам в «Анжи». Опорник Евтович однажды провел сезон в московском «Динамо», но так и не сыграл за основу ни одного матча, а еще один полузащитник, Стеванович, отметился в серии А. Обратил на себя внимание и защитник Бошняк: не только 1999-м годом рождения, но и смешным для русского языка именем Страхиня.
Встреча началась с 15-минутным опозданием: автобус «Партизана» застрял на
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Армейцы с первых же минут установили контроль над серединой поля, размашисто комбинировали, предпочитая развивать наступление правым флангом, где без устали сновал соскучившийся по игре Фернандес. Ближайшие три месяца ему придется провести в маске, защищая прооперированный нос, но это ему, похоже, ничуть не мешает. Один из рейдов
Перед перерывом «Партизан» встрепенулся и провел несколько быстрых атак, заточенных на Тавамбу. В одном случае африканец после промаха Березуцкого вышел один на один с Помазуном, но пробил с линии ворот прямо в ногу голкипера. Затем опасно пробил головой с близкого расстояния — Помазун вновь парировал мяч нехарактерной частью тела.
Во втором тайме сербы последовательно заменили весь состав и незаметно перехватили инициативу. Теперь уже игра проходила в основном на армейской половине поля, и Помазуну пришлось гораздо чаще демонстрировать свои умения. Не исключено, что ЦСКА сознательно перешел на игру «вторым номером», чтобы отработать тактику ответных атак. В таком случае ему удалась и эта половина матча — выпады москвичей были куда опаснее частых партизанских атак, и если бы не отличные действия вратаря, разрыв в счете должен был вырасти не раз. Но случилось это лишь за 5 минут до финального свистка и как раз после ошибки голкипера: собираясь вынести мяч от ворот, Стеванович катнул того под ногу Чалову. Легкий гол стал наградой форварду за настойчивость, которую он усердно проявлял все 90 минут.
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