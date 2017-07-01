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1 июля 2017, 21:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

ЦСКА разгромил непобедимых чемпионов

До встречи с армейцами белградский «Партизан» не проигрывал с сентября прошлого года.

До встречи с армейцами белградский Партизан не проигрывал с сентября прошлого года. Увеличить
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ЦСКА — ПАРТИЗАН Белград, Сербия — 3:0 (2:0)

Голы: Кучаев, 17 (1:0). Витинью, 31 (2:0). Чалов, 85 (3:0).

ЦСКА: Помазун, Фернандес (Миланов, 46), А. Березуцкий (Набабкин, 64), В. Березуцкий, Чернов, Щенников (Тошич, 76), Натхо (Гордюшенко, 70), Вернблум, Кучаев (Хасонов, 84), Витинью (Жамалетдинов, 74), Чалов.

«Партизан»: Кляич (Н. Стеванович, 46), Радин (Вуличевич, 60), Маркович (Остоич, 60), Милетич-I (Чиркович, 60), Бошняк (Милетич-II, 60), Марьянович (Эвертон, 60), Евтович (Косович, 46, Илич, 79), А. Стеванович (Джуричкович, 46, Михайлович, 75), Пантич (Янкович, 60), Тавамба (Джурджевич, 46), Джилас (Леонарду, 46).
Судьи Айзнер, Бауэрнфайнд, Хофлер (Австрия).
1 июля. Вильдон. 300 зрителей.

СОПЕРНИК ИЗ СТАРОЙ СКАЗКИ

Первые спарринг-партнеры ЦСКА в это лето словно призваны всколыхнуть в армейских поклонниках волну воспоминаний. «Штурм», матчем с которым экс-чемпионы России завершали первый сбор, — не самая приятная повесть: на нем началось и сразу закончилось единственное выступление москвичей в еврокубках в 80-е. Зато «Партизан» — персонаж из волшебной сказки, написанной в 2005-м. Тогда на пути к заветному Кубку УЕФА армейцы обыграли сербов в 1/8 финала.

Из участников тех баталий у ЦСКА по-прежнему в строю знаменитая четверка гвардейцев. Правда, в отчетной контрольной встрече на поле появились только братья Березуцкие. Акинфеев, как и Головин с Васиным, догуливает короткий отпуск, предоставленный руководством клуба армейским сборникам после Кубка конфедераций. Игнашевич же пока занимается по индивидуальной программе. Не сыграл и Дзагоев, который как раз во время встречи приземлился в венском аэропорту и сразу же поспешил в расположение клуба. В отсутствие Дзагоева и Головина тренерский штаб проверил в деле 19-летнего Константина Кучаева. Надо заметить, что молодой игрок, может быть, и тушевался слегка в именитой компании, но действовал полезно, строго, и даже отметился забитым мячом.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕПОБЕДИМЫЙ

В «Партизане» из состава 12-летней давности сохранился только легенда клуба Саша Илич, которому в конце года исполнится сорок. Капитан белградцев, правда, поучаствовал в игре чисто символически, выйдя на последние десять минут под бурные аплодисменты зрителей. Но и просто увидеть его в добром здравии и полным сил было приятно.

Есть в составе сербов и другие приметные личности. Камерунец Тавамба поиграл в ЮАР, был вторым бомбардиром чемпионата Словакии, а в «Партизан» перешел из «Кайрата». 20-летний хавбек Пантич принадлежит «Челси» и выступает за родной клуб на правах аренды. Бразилец Леонарду памятен нам по двум сезонам в «Анжи». Опорник Евтович однажды провел сезон в московском «Динамо», но так и не сыграл за основу ни одного матча, а еще один полузащитник, Стеванович, отметился в серии А. Обратил на себя внимание и защитник Бошняк: не только 1999-м годом рождения, но и смешным для русского языка именем Страхиня.

Встреча началась с 15-минутным опозданием: автобус «Партизана» застрял на австрийско-словенской границе. Возможно, именно заминка повлияла на действия белградцев в первом тайме: у них ничего толком не ладилось ни у чужих, ни у своих ворот, и даже не верилось, что в прошлом сезоне сербская команда сделала победный «дубль» и провела 37 матчей подряд без поражений, причем 33 выиграла. ЦСКА прервать эту серию не мог по умолчанию — матч носил неофицальный статус, — но наверняка пошатнул уверенность чемпионов Сербии в своих силах. Впрочем, слабую игру «Партизана» можно объяснить и сменой тренера: Марко Николич, насладившись полным триумфом на родине, переехал в Венгрию и возглавил «Видеотон», а белградцев принял (и пока лишь знакомится с их возможностями) знаменитый Мирослав Джукич, один из лидеров «Депортиво» и «Валенсии» конца XX века.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

Армейцы с первых же минут установили контроль над серединой поля, размашисто комбинировали, предпочитая развивать наступление правым флангом, где без устали сновал соскучившийся по игре Фернандес. Ближайшие три месяца ему придется провести в маске, защищая прооперированный нос, но это ему, похоже, ничуть не мешает. Один из рейдов российско-бразильского защитника увенчался голом: после длинной передачи Вернблума Мариу продрался с мячом до линии поля и отпасовал под удар неприкрытому Кучаеву. Активно действовал впереди и другой армейский бразилец. Постоянная нацеленность на ворота и нерасторопность защитников в конце концов помогли ему отличиться.

Перед перерывом «Партизан» встрепенулся и провел несколько быстрых атак, заточенных на Тавамбу. В одном случае африканец после промаха Березуцкого вышел один на один с Помазуном, но пробил с линии ворот прямо в ногу голкипера. Затем опасно пробил головой с близкого расстояния — Помазун вновь парировал мяч нехарактерной частью тела.

Во втором тайме сербы последовательно заменили весь состав и незаметно перехватили инициативу. Теперь уже игра проходила в основном на армейской половине поля, и Помазуну пришлось гораздо чаще демонстрировать свои умения. Не исключено, что ЦСКА сознательно перешел на игру «вторым номером», чтобы отработать тактику ответных атак. В таком случае ему удалась и эта половина матча — выпады москвичей были куда опаснее частых партизанских атак, и если бы не отличные действия вратаря, разрыв в счете должен был вырасти не раз. Но случилось это лишь за 5 минут до финального свистка и как раз после ошибки голкипера: собираясь вынести мяч от ворот, Стеванович катнул того под ногу Чалову. Легкий гол стал наградой форварду за настойчивость, которую он усердно проявлял все 90 минут.

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