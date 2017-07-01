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1 июля 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты ЦСКА разгромили «Партизан» в товарищеском матче

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение сербскому «Партизану» со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Голы забили Константин Кучаев (16-я минута), Витиньо (30) и Федор Чалов (85).

Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 5 июля, соперником команды Виктора Гончаренко станет румынский «Вииторул».

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