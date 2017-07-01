Футболисты ЦСКА разгромили «Партизан» в товарищеском матче
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА нанес крупное поражение сербскому «Партизану» со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Австрии.
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Голы забили Константин Кучаев (16-я минута), Витиньо (30) и Федор Чалов (85).
Следующий товарищеский матч ЦСКА проведет 5 июля, соперником команды Виктора Гончаренко станет румынский «Вииторул».
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