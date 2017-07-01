Гол Джано на 85-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Вождовацем»
«Спартак» одержал победу над «Вождовацем» в контрольном матче.
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Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.
Уже на 5-й минуте Зе Луиш вывел
На 79-й минуте команды остались вдесятером — Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку. «Спартак» в концовке навалился на ворота «Вождоваца» и добился своего: за пять минут до конца основного времени Джано Ананидзе забил победный мяч.
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