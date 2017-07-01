Гол Джано на 85-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Вождовацем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.

Уже на 5-й минуте Зе Луиш вывел красно-белых вперёд, а через восемь минут Луис Адриано удвоил преимущество москвичей. Вскоре нападающий сербской команды Джуро Зец отыграл один мяч, а в конце первого тайма «Вождовац» сравнял счёт благодаря голу Стефана Дражича.

На 79-й минуте команды остались вдесятером — Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку. «Спартак» в концовке навалился на ворота «Вождоваца» и добился своего: за пять минут до конца основного времени Джано Ананидзе забил победный мяч.