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1 июля 2017, 21:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Джано на 85-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Вождовацем»

«Спартак» одержал победу над «Вождовацем» в контрольном матче.

Спартак одержал победу над Вождовацем в контрольном матче. Увеличить
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Встреча прошла в Филлахе (Австрия) на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.

Уже на 5-й минуте Зе Луиш вывел красно-белых вперёд, а через восемь минут Луис Адриано удвоил преимущество москвичей. Вскоре нападающий сербской команды Джуро Зец отыграл один мяч, а в конце первого тайма «Вождовац» сравнял счёт благодаря голу Стефана Дражича.

На 79-й минуте команды остались вдесятером — Зе Луиш и Марко Гаич получили по красной карточке за драку. «Спартак» в концовке навалился на ворота «Вождоваца» и добился своего: за пять минут до конца основного времени Джано Ананидзе забил победный мяч.

Спартак М
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