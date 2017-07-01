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1 июля 2017, 21:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил о переходе Кудряшова в «Рубин»

«Ростов» объявил о переходе 30-летнего защитника Федора Кудряшова в казанский «Рубин».

Ростов объявил о переходе 30-летнего защитника Федора <span class=error>Кудряшова</span> в казанский Рубин. Увеличить
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«Уважаемые болельщики, между “Ростовом” и “Рубином” достигнута договоренность о трансфере в казанский клуб защитника Федора Кудряшова.

Мы благодарим Федора за 1.5 года, которые он провел в нашей команде. Его бойцовские качества и надежная игра в обороне позволили “Ростову” выиграть серебряные медали чемпионата России и достойно выступить в еврокубках. Желаем Федору удачи!» — информирует официальный сайт «Ростова».

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