20-летний полузащитник Беликов перешёл из «Амкара» в «Химки»
Руководители «Амкара» и «Химок» договорились о трансфере полузащитника Ивана Беликова в подмосковный клуб, сообщается на официальном сайте пермяков.
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Последние два сезона 20-летний футболист провёл на правах аренды в командах Профессиональной футбольной лиги «Локомотив» (Лиски) и «Афипс» (Краснодарский край), а также в белорусском «Нафтане» (Новополоцк). Беликов является воспитанником московского ЦСКА.
«Амкар» желает Ивану удачного продолжения карьеры и всяческих успехов в жизни, — сообщается в заявлении пермского клуба.
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