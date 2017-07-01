20-летний полузащитник Беликов перешёл из «Амкара» в «Химки»

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Последние два сезона 20-летний футболист провёл на правах аренды в командах Профессиональной футбольной лиги «Локомотив» (Лиски) и «Афипс» (Краснодарский край), а также в белорусском «Нафтане» (Новополоцк). Беликов является воспитанником московского ЦСКА.

«Амкар» желает Ивану удачного продолжения карьеры и всяческих успехов в жизни, — сообщается в заявлении пермского клуба.