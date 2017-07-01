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1 июля 2017, 20:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

20-летний полузащитник Беликов перешёл из «Амкара» в «Химки»

Руководители «Амкара» и «Химок» договорились о трансфере полузащитника Ивана Беликова в подмосковный клуб, сообщается на официальном сайте пермяков.

Руководители <span class=error>Амкара</span> и Химок договорились о трансфере полузащитника <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Беликова</span> в подмосковный клуб сообщается на официальном сайте пермяков. Увеличить
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Последние два сезона 20-летний футболист провёл на правах аренды в командах Профессиональной футбольной лиги «Локомотив» (Лиски) и «Афипс» (Краснодарский край), а также в белорусском «Нафтане» (Новополоцк). Беликов является воспитанником московского ЦСКА.

«Амкар» желает Ивану удачного продолжения карьеры и всяческих успехов в жизни, — сообщается в заявлении пермского клуба.

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