«Рома» назвала сумму, которую «Зенит» заплатил за Паредеса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«За переход Паредеса “Зенит” заплатит фиксированную сумму — € 23 млн. Ещё до € 4 млн “Рома” может получить в качестве бонусов за удачные выступления игрока и “Зенита”. Клуб желает Леандро удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт римлян.

22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.