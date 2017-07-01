«Рома» назвала сумму, которую «Зенит» заплатил за Паредеса
«Рома» подтвердила достижение договорённости с «Зенитом» о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в состав
сине-бело-голубых и назвала сумму трансфера.
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«За переход Паредеса “Зенит” заплатит фиксированную сумму — € 23 млн. Ещё до € 4 млн “Рома” может получить в качестве бонусов за удачные выступления игрока и “Зенита”. Клуб желает Леандро удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт римлян.
22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.
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