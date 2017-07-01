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1 июля 2017, 20:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Зарплата новобранца ФК «Спартак» Петковича составит 700 тысяч евро в год

Сербский защитник Марко Петкович, подписавший контракт с московским «Спартаком», будет получать в российском клубе 700 тысяч евро в год, сообщает сербский портал Mozzart Sport.

Сербский защитник Марко <span class=error>Петкович</span> подписавший контракт с московским Спартаком будет получать в российском клубе 700 тысяч евро в год сообщает сербский портал Mozzart Sport. Увеличить
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Петкович в субботу подписал контракт с «красно-белыми» в статусе свободного агента. Ранее 24-летний защитник выступал за белградскую «Црвену Звезду».

«По информации из России, Петкович получит годовой оклад в размере 700 тысяч евро. Договор футболиста содержит серьезные бонусы в случае хорошего выступления и успеха в чемпионате России», — говорится в сообщении издания.

Сербский игрок уже прибыл в австрийский Филлах, где спартаковцы проводят предсезонный сбор. Позже в субботу команда Массимо Карреры проедет товарищеский матч против сербской команды «Вождовац».

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