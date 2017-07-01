Зарплата новобранца ФК «Спартак» Петковича составит 700 тысяч евро в год

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Петкович в субботу подписал контракт с «красно-белыми» в статусе свободного агента. Ранее 24-летний защитник выступал за белградскую «Црвену Звезду».

«По информации из России, Петкович получит годовой оклад в размере 700 тысяч евро. Договор футболиста содержит серьезные бонусы в случае хорошего выступления и успеха в чемпионате России», — говорится в сообщении издания.

Сербский игрок уже прибыл в австрийский Филлах, где спартаковцы проводят предсезонный сбор. Позже в субботу команда Массимо Карреры проедет товарищеский матч против сербской команды «Вождовац».