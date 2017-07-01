Сербский защитник Марко Петкович подписал контракт со «Спартаком»

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До перехода в «Спартак» 24-летний Петкович играл за белградскую «Црвену Звезду».

После медицинского обследования в Риме защитник подписал контракт с российским клубом. Петкович уже прибыл в австрийский Филлах, где спартаковцы проводят предсезонный сбор.

«Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперед в моей карьере. И еще здорово, что я пришел в “Спартак” именно из “Црвены Звезды”. Именно из этого сербского клуба 13 лет назад в “Спартак” перешел Неманья Видич. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед. Поскольку Видич — это легенда европейского футбола. А я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды “Спартака” после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня», — сказал Петкович.

««Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник. Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России, много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь, — добавил серб.

В минувшем сезоне Петкович забил четыре гола в 40 матчах за «Црвену Звезду». На счету игрока две встречи за сборную Сербии.