Сербский защитник Марко Петкович подписал контракт со «Спартаком»
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт. Сербский защитник Марко Петкович подписал контракт с футбольным клубом «Спартак», сообщается на сайте московской команды.
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До перехода в «Спартак» 24-летний Петкович играл за белградскую «Црвену Звезду».
После медицинского обследования в Риме защитник подписал контракт с российским клубом. Петкович уже прибыл в австрийский Филлах, где спартаковцы проводят предсезонный сбор.
«Во-первых, я очень горд, а
««Спартак» — великий клуб! Такой же великий в России, как «Црвена Звезда» в Сербии. Неслучайно болельщиков этих клубов давно связывают даже не дружеские, а братские отношения. Убедился в этом лишний раз, когда минувшей весной «Спартак» играл в Белграде с «Црвеной Звездой» товарищеский матч, который превратился и для футболистов, и для болельщиков в настоящий праздник. Миодраг Божович, который сравнительно долго проработал в России, много рассказывал о российском футболе, а когда речь заходила о «Спартаке», то использовал эпитеты в превосходной степени. Играть в таком легендарном клубе большая честь, — добавил серб.
В минувшем сезоне Петкович забил четыре гола в 40 матчах за «Црвену Звезду». На счету игрока две встречи за сборную Сербии.
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