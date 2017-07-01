Почему Смолов может не перейти в «Спартак»

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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Летом 2016 года 15-летний талантливый полузащитник юношеской сборной России Иван Репях стал игроком Академии «Спартака». До этого он тренировался в академии «Краснодара».

На первый взгляд обычный переход молодого футболиста, по мнению главного редактора агентства «Р-Спорт», может помешать трансферу форварда Федора Смолова в московскую команду.

В своем твитере он написал: «Всем сразу отвечу: переход возможен только при выкупе за фиксированные отступные в 30 миллионов евро. Тут даже без Галицкого. Вопрос — готов ли Федун. Ситуация могла бы быть более благоприятной для «Спартака», и Федор мог бы перейти дешевле, но все испортила ситуация с пацаном, которого «Спартак» увел. Дешевле — это порядка 15 миллионов евро, плюс личка, плюс агентские, плюс подъемные.

Под пацаном подразумевается как раз-таки Репях. По некоторым данным, между «Спартаком» и «Краснодаром» существует джентельменское соглашение, согласно которому клубы не уводят друг у друга молодых футболистов. Выходит, красно-белые его нарушили?

ЧТО ГОВОРИТ СТОРОНА ФУТБОЛИСТА?

В комментариях к этой новости на сайте sports.ru мама футболиста Елена оставила несколько постов.

— Вы знаете, я устану писать, что произошло с нами за эти 1,7 месяцев, 4 судебных разбирательства, одно длилось 3,5 часа. В нескольких томах описано наше дело! В нашем округе мы его выиграли, потому что контракт у нас закончился в 2014 году! А дальше — увы ….

— Когда родите своего ребенка, отдайте его в клуб «Краснодар», а потом на своей шкуре познаете все, тогда вы можете нас осудить! Я уважаю господина Галицкого, я писала ему это в письме, с нами он встречаться не захотел, я и на суде говорила это не раз, но люди, которые управляют школой, не имеют педагогического образования, не умеют разговаривать с людьми. Мой ребенок не раб! Наш контракт закончился в 2014 году! Мы просили контракт на год, без всяких денег, с уменьшением нагрузки после операции, а директор просто посмеялся над нами! Дал контракт, где написано, что мы ребенка можем забрать по инвалидности или заплатить за него 5 миллионов евро.

— «Спартак» пришлось уговаривать, чтобы его взяли, потому что остальные клубы после звонка Галицкого отказались! А Фундукян сказал, что он будет играть с деревянными мячами, на лысых полях!

ЧТО ГОВОРЯТ В «КРАСНОДАРЕ»?

В «Краснодаре» от комментариев отказались. «Я не буду комментировать эту скандальную ситуацию», — сказал по телефону глава селекционной службы «быков» Максим Бузникин.

Отказался разъяснять ситуацию и бывший тренер игрока Виталий Корнеев: «Нам запретили давать комментарии».

КАК ИГРАЕТ ФУТБОЛИСТ РЕПЯХ?

О том, что из себя представляет молодой футболист Репях, мы попросили рассказать теперь уже бывшего тренера юношеской сборной России Андрея Митина.

— Перспективы парня в таком возрасте оценивать тяжело, — начал Митин. — Но в целом, техничный, активный, агрессивный игрок. Обладает необходимыми качествами для своей позиции. Иван не боится брать игру на себя. Бьет, отдает, отбирает.

Нужно понимать, что он играет на довольно сложной позиции, в центре полузащиты. В России на ней сумасшедшая конкуренция. Хотя на фоне своих сверстников, можно сказать, что Репях перспективный игрок. А дальше время покажет.

У меня никаких вопросов по дисциплине к нему не возникало. Парень старается, работает. Несмотря на свой рост, назабивал очень много голов, довольно важных. У него переходный возраст. Если начнет проигрывать в скорости… Пока он выделяется техникой.

В принципе, по стилю где-то похож на Аршавина. По росту, технике, резкости. По тому, что не боится принимать нестандартные решения. Кого напоминает из игроков премьер-лиги? Наверное, Шатова.

Но нужно понимать, что у Репяха и в его возрасте есть довольно серьезные конкуренты. Например, Петров из «Локомотива» и спартаковец Данилин. Выбор, в принципе, есть. Не могу сказать, что если он не играет, то сборная обязательно проиграет. Но это лично мое мнение.