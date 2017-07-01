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1 июля 2017, 9:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Андерсон Карвалью подписал контракт с «Тосно»

МОСКВА, 1 июл — Р-Спорт. Бразильский полузащитник Андерсон Карвалью перешел в «Тосно», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ленинградской области.

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Бразилец заключил с новичком Российской футбольной премьер-лиги контракт на два года. Другие подробности сделки не сообщаются.

В прошедшем сезоне 27-летний Карвалью забил один гол в 29 матчах за португальскую «Боавишту». Также за свою карьеру он выступал за бразильские клубы «Сантос» и «Пенаполенсе», а также японский «Виссел Кобе».

Тосно
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