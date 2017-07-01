Андерсон Карвалью подписал контракт с «Тосно»

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Бразилец заключил с новичком Российской футбольной премьер-лиги контракт на два года. Другие подробности сделки не сообщаются.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Полузащитник Андерсон Де Карвалью Сантуш подписал контракт с <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE?src=hash">#ФКТосно</a> на 2 года.<br><br>Подробнее - <a href="https://t.co/gKvkcyRNlg">https://t.co/gKvkcyRNlg</a> <a href="https://t.co/WsZz8SirvN">pic.twitter.com/WsZz8SirvN</a></p>— ФК ТОСНО (@fctosno) <a href="https://twitter.com/fctosno/status/880915374744760320">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В прошедшем сезоне 27-летний Карвалью забил один гол в 29 матчах за португальскую «Боавишту». Также за свою карьеру он выступал за бразильские клубы «Сантос» и «Пенаполенсе», а также японский «Виссел Кобе».