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30 июня 2017, 22:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Пусть Будогосский придет на эфир и покажет свой ум

Тренера и эксперта спортивного канала Валерий Карпин подчеркнул, что хочет видеть главу департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского на эфирах, но он не принимает приглашения.

Тренера и эксперта спортивного канала Валерий <span class=error>Карпин</span> подчеркнул что хочет видеть главу департамента судейства и инспектирования <span class=error>РФС</span> Андрея Будогосского на эфирах но он не принимает приглашения. Увеличить
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Ранее Будогосский в интервью «СЭ» выразил мнение, что 48-летний россиянин понимает судейство на уровне продолговатого мозга. До этого Карпин с иронией предложил сжечь специалиста, сравнившего себя с Джордано Бруно, который до последнего отстаивал свое мнение.

— Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским, потому что он не приходит на эфиры. Ради бога, мы его приглашаем, — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор». — Хотим, чтобы он пришел, изложил свои мысли, свой уровень понимания, свое виденье и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно.
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