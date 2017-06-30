Валерий Карпин: Пусть Будогосский придет на эфир и покажет свой ум

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Ранее Будогосский в интервью «СЭ» выразил мнение, что 48-летний россиянин понимает судейство на уровне продолговатого мозга. До этого Карпин с иронией предложил сжечь специалиста, сравнившего себя с Джордано Бруно, который до последнего отстаивал свое мнение.

— Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским, потому что он не приходит на эфиры. Ради бога, мы его приглашаем, — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор». — Хотим, чтобы он пришел, изложил свои мысли, свой уровень понимания, свое виденье и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно.