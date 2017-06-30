Юрий Семин: Самое главное, что никто не получил травму в матче с «Риекой»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Риеки» в товарищеском матче (0:1) отметил, что главное — игроки избежали травм. Специалист доволен тем, как команда работает на сборах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— «Риека» — хорошая, достойная команда, — цитирует
Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит ещё много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.
Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter