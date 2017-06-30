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30 июня 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Самое главное, что никто не получил травму в матче с «Риекой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Риеки» в товарищеском матче (0:1) отметил, что главное — игроки избежали травм. Специалист доволен тем, как команда работает на сборах.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> после поражения от <span class=error>Риеки</span> в товарищеском матче (0:1) отметил что главное — игроки избежали травм. Увеличить
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— «Риека» — хорошая, достойная команда, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведен нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован.

Я доволен тем, как работала команда. Жаль, что есть травмированные ребята: Игнатьев, Ротенберг, Коломейцев… Мы посмотрели в деле Лысова, молодого игрока, которому предстоит ещё много работы. Хорошо проявил себя Антон Миранчук. Матчи с такими соперниками очень полезны для нас.

Подписание Кверквелии? Это положительная новость для нас, особенно, если учитывать наличие травмированных Чорлуки и Денисова.

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