Ари: «Локомотив» проиграл, но из матча с «Риекой» можно вынести позитив

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«Этот матч был очень трудным. Мы встречались с сильной командой, которая имеет высокую готовность. Считаю, что отработали с ребятами в этом матче профессионально, да и в целом на сборе. Я думаю, что из этого матча можно вынести только позитив. Да, мы проиграли, проиграли заслуженно, но опыт этого спарринга лично у меня оставил хорошие эмоции», — заявил Ари.

Кроме того, бразилец призвал болельщиков «Локомотива» поддержать команду в матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«В матче со “Спартаком” будет тяжело, потому что это чемпион, дерби, да просто сильная команда. Мы играем дома — если у вас такие условия, то вы должны готовиться на максимуме и стараться обыграть соперника. Я вспомнил о “Спартаке” не просто так. Осталось две недели. Я призываю всех наших болельщиков поддержать нас в матче за Суперкубок», — приводит слова Ари официальный сайт «Локомотива».

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.