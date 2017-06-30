Милькович подписал новый контракт с «Амкаром» до 2020 года

Сербский футболист перешёл в «Амкар» прошлым летом, в минувшем сезоне он провёл за красно-черных 25 матчей чемпионата России и забил один гол.



«Минувший сезон был для Саши лучшим за последние годы — с тех пор, как Милькович уехал из воспитавшего его “Партизана”, у него не было команды, которую он мог бы назвать “своей”. Год назад нам казалось, что на замену Богдану Бутко мы приглашаем футболиста, способного, прежде всего, качественно играть в обороне. Но, по мере того, как к Мильковичу возвращалась уверенность в своих силах и улучшалось его физическое состояние, он стал всё лучше играть и в атаку. А если футболист подходит “Амкару”, он должен остаться в Перми надолго», — заявил исполнительный директор клуба Денис Маслов.