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30 июня 2017, 23:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Милькович подписал новый контракт с «Амкаром» до 2020 года

27-летний защитник Александр Милькович заключил новый контракт с «Амкаром». Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт пермяков.

27-летний защитник Александр Милькович заключил новый контракт с <span class=error>Амкаром</span>. Увеличить
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Сербский футболист перешёл в «Амкар» прошлым летом, в минувшем сезоне он провёл за красно-черных 25 матчей чемпионата России и забил один гол.

«Минувший сезон был для Саши лучшим за последние годы — с тех пор, как Милькович уехал из воспитавшего его “Партизана”, у него не было команды, которую он мог бы назвать “своей”. Год назад нам казалось, что на замену Богдану Бутко мы приглашаем футболиста, способного, прежде всего, качественно играть в обороне. Но, по мере того, как к Мильковичу возвращалась уверенность в своих силах и улучшалось его физическое состояние, он стал всё лучше играть и в атаку. А если футболист подходит “Амкару”, он должен остаться в Перми надолго», — заявил исполнительный директор клуба Денис Маслов.

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