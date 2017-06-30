АЕК арендовал на один сезон защитника «Урала» Радована Панкова
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Сербский защитник футбольного клуба «Урал» Радован Панков проведет следующий сезон в аренде в кипрском клубе АЕК, сообщается на сайте екатеринбургской команды.
Панков стал игроком «Урала» в мае 2016 года и с тех пор провел за российскую команду 5 матчей.
«Желаем Радовану успешной игры в новой стране, получения столь важного в его возрасте и полезного игрового опыта, а также профессионального роста», — говорится в сообщении «Урала».
В 2015 году Панков в составе сборной Сербии выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет.
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