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30 июня 2017, 21:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

АЕК арендовал на один сезон защитника «Урала» Радована Панкова

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Сербский защитник футбольного клуба «Урал» Радован Панков проведет следующий сезон в аренде в кипрском клубе АЕК, сообщается на сайте екатеринбургской команды.

Панков стал игроком «Урала» в мае 2016 года и с тех пор провел за российскую команду 5 матчей.

«Желаем Радовану успешной игры в новой стране, получения столь важного в его возрасте и полезного игрового опыта, а также профессионального роста», — говорится в сообщении «Урала».

В 2015 году Панков в составе сборной Сербии выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет.

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