АЕК арендовал на один сезон защитника «Урала» Радована Панкова

Панков стал игроком «Урала» в мае 2016 года и с тех пор провел за российскую команду 5 матчей.

«Желаем Радовану успешной игры в новой стране, получения столь важного в его возрасте и полезного игрового опыта, а также профессионального роста», — говорится в сообщении «Урала».

В 2015 году Панков в составе сборной Сербии выиграл золотые медали молодежного чемпионата мира среди футболистов не старше 20 лет.