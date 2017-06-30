Товарищеский матч «СКА-Хабаровск» с корейским клубом собрал 15 тыс. зрителей

Встречу, прошедшую в городе Тэджоне, посетили 15 тыс. зрителей, при том что проход на стадион был платным.

«Самые дорогие билеты, в местный ВИП, стоили примерно 1000 рублей, кресло на трибуне оценили в 650 рублей, или 13 тыс. корейских вон, ещё были варианты по 8000 и 5000 вон. В итоге на трибунах собралось 15 тыс. зрителей, и среди них были россияне. Два российских флага принесли на сектор студенты, которые учатся в корейских университетах», — говорится на официальном сайте «СКА-Хабаровск».