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30 июня 2017, 21:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Товарищеский матч «СКА-Хабаровск» с корейским клубом собрал 15 тыс. зрителей

Дебютант российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» в пятницу, 30 июня, провёл выездной товарищеский матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен» (2:1).

Встречу, прошедшую в городе Тэджоне, посетили 15 тыс. зрителей, при том что проход на стадион был платным.

«Самые дорогие билеты, в местный ВИП, стоили примерно 1000 рублей, кресло на трибуне оценили в 650 рублей, или 13 тыс. корейских вон, ещё были варианты по 8000 и 5000 вон. В итоге на трибунах собралось 15 тыс. зрителей, и среди них были россияне. Два российских флага принесли на сектор студенты, которые учатся в корейских университетах», — говорится на официальном сайте «СКА-Хабаровск».

СКА-Хабаровск
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