Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» в товарищеской игре на сборе в Австрии
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» уступили венской «Аустрии» во втором товарищеском матче на сборе в Австрии.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась поражением «Арсенала» со счетом 1:3. Единственный гол в составе российской команды забил Кантемир Берхамов (27-я минута).
Завершится сбор «Арсенала» товарищеской встречей с сербским клубом «Вождовац», которая запланирована на 4 июля.
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