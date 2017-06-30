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30 июня 2017, 21:56 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Тульский «Арсенал» уступил «Аустрии» в товарищеской игре на сборе в Австрии

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Футболисты тульского «Арсенала» уступили венской «Аустрии» во втором товарищеском матче на сборе в Австрии.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась поражением «Арсенала» со счетом 1:3. Единственный гол в составе российской команды забил Кантемир Берхамов (27-я минута).

Завершится сбор «Арсенала» товарищеской встречей с сербским клубом «Вождовац», которая запланирована на 4 июля.

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