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30 июня 2017, 21:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» победили словенский «Целе» в контрольном матче

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на тренировочном сборе в Словении обыграли в товарищеском матче местный «Целе», занявший пятое место в своем национальном первенстве в прошедшем сезоне.

Футболисты екатеринбургского Урала на тренировочном сборе в Словении обыграли в товарищеском матче местный <span class=error>Целе</span> занявший пятое место в своем национальном первенстве в прошедшем сезоне. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды. В составе победителей мячи забили Владимир Ильин, Александр Павленко и Дмитрий Коробов.

Матч против «Целе» завершает программу первого словенского сбора «Урала». Второй сбор команды Александра Тарханова пройдет также в Словении — со 2 по 12 июля.

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