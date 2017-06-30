Футболисты «Урала» победили словенский «Целе» в контрольном матче
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» на тренировочном сборе в Словении обыграли в товарищеском матче местный «Целе», занявший пятое место в своем национальном первенстве в прошедшем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 3:1 в пользу екатеринбургской команды. В составе победителей мячи забили Владимир Ильин, Александр Павленко и Дмитрий Коробов.
Матч против «Целе» завершает программу первого словенского сбора «Урала». Второй сбор команды Александра Тарханова пройдет также в Словении — со 2 по 12 июля.