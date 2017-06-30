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30 июня 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» в контрольном матче уступил чемпиону Хорватии

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Австрии в пятницу, 30 июня, встречался с чемпионом Хорватии сезона-2016/17 «Риекой». Подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение с минимальным счётом.

Единственный мяч в ворота «железнодорожников», которые защищал Никита Медведев, был забит на 31-й минуте, когда точным ударом отметился Дарио Жупарич.

В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» со счётом 10:0 разгромил словенскую команду «Анкаран».

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