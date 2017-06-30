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30 июня 2017, 20:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сербской «Црвены Звезды» Ристичем

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» оформил трансфер сербского защитника Михайло Ристича из сербской «Црвены Звезды». Об этом сообщает пресс- служба краснодарской команды.

Соглашение футболиста с командой рассчитано на пять лет. Ранее сербские СМИ сообщали, что сумма трансфера игрока составит два млн евро. 21-летний защитник в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Австрии.

Ристич является воспитанником «Црвены Звезды», за которую он играл с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. Также Ристич является игроком молодежной и взрослой сборных Сербии по футболу. В составе первой команды он провел один матч.

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