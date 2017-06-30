Жулиано: Теперь точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»

«Я провёл отличный сезон в растущей команде. Были хорошие результаты, и мне удалось добиться индивидуальных успехов. Так что очень доволен сезоном. Теперь я точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в “Зенит”. Тите всегда говорит, что мы должны хорошо проявлять себя в клубах, чтобы получать приглашения в сборную. Все игроки это понимают и пытаются выступать как можно лучше на клубном уровне.



В “Зените” у меня изменились функции. В Бразилии я играл ближе к флангу, и там мне приходилось много бегать, отрабатывать в защите. Здесь меня ставят ближе к центру и дают больше свободы. Это даёт мне возможность чаще бить по воротам», — цитирует Жулиано SporTV.