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30 июня 2017, 20:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Жулиано: Теперь точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в интервью бразильской прессе поделился впечатлениями от первого сезона в России.

Полузащитник Зенита Виктор <span class=error>Жулиано</span> в интервью бразильской прессе поделился впечатлениями от первого сезона в России. Увеличить
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«Я провёл отличный сезон в растущей команде. Были хорошие результаты, и мне удалось добиться индивидуальных успехов. Так что очень доволен сезоном. Теперь я точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в “Зенит”. Тите всегда говорит, что мы должны хорошо проявлять себя в клубах, чтобы получать приглашения в сборную. Все игроки это понимают и пытаются выступать как можно лучше на клубном уровне.

В “Зените” у меня изменились функции. В Бразилии я играл ближе к флангу, и там мне приходилось много бегать, отрабатывать в защите. Здесь меня ставят ближе к центру и дают больше свободы. Это даёт мне возможность чаще бить по воротам», — цитирует Жулиано SporTV.

Зенит
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