Полоз, Ерохин, Панюков и Мак отправились на второй сбор «Зенита»
«Зенит» в пятницу отправился в Австрию на второй сбор, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
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Тренерский штаб во главе с Роберто Манчини вызвал на сборы следующих футболистов:
вратари Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин,
защитники Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Максим Карпов, Юрий Жирков, Денис Терентьев,
полузащитники Хави Гарсия, Ибрагим Цаллагов, Олег Шатов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Маурисио, Кристиан Нобоа, Жулиано, Роберт Мак, Йоан Молло,
нападающие Андрей Панюков, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз, Артём Дзюба и Лука Джорджевич.
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