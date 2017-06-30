«Спартак» лишился спонсора из-за американских санкций

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Футбольный клуб «Спартак» разорвал спонсорское соглашение с элитным гостиничным комплексом в Крыму Riviera Sunrise Resort & SPA, из-за которого под американские санкции попал холдинг ИФД «КапиталЪ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова. Это подтвердил РБК сам Федун, являющийся председателем совета директоров «Спартака» и его главным акционером. Футбольный клуб не делал никаких объявлений.

После внесения в санкционный список ИФД «КапиталЪ» и отеля Riviera Sunrise с официального сайта «Спартака» исчезли все упоминания крымского отеля, включая новость от апреля 2015 года о том, что «Спартак» и Riviera Sunrise подписали спонсорский контракт. Согласно тем договоренностям Riviera Sunrise Resort становился официальным спонсором с возможностью размещать рекламные материалы на спартаковском стадионе «Открытие Арена». Отель также был партнером конкурса «Мисс «Спартак-Москва» (эта информация тоже убрана с сайта).

Отвечая на вопрос РБК, действительно ли у «Спартака» больше нет спонсорских отношений с крымским отелем, Федун сказал: «Да, нету [спонсорских отношений]». Он не стал комментировать, сделано ли это из-за санкций или по иной причине.

Отель, в свою очередь, убрал со своего сайта страницу, на которой была информация о фирменном магазине с атрибутикой «Спартака», расположенном в холле гостиницы. Правда, сотрудник отеля, ответивший на звонок РБК, сказал, что магазин работает.

Крупнейшими спонсорами футбольного «Спартака», в этом году впервые за долгое время ставшего чемпионом России, являются ЛУКОЙЛ и ИФД «КапиталЪ». Техническим спонсором выступает американская компания Nike, которая не ответила на запрос РБК, продолжает ли она нормальное сотрудничество с клубом.

ИФД «КапиталЪ» попал под санкции США, объявленные 20 июня, из-за того что владеет гостиницей Riviera Sunrise Resort & SPA, находящейся в Алуште. Основанием для них является указ президента США от декабря 2014 года, по которому любая структура, работающая в Крыму, может быть внесена в санкционный список.

«Спартак» мог расторгнуть контракт с Riviera Sunrise не только из-за имиджевых рисков. В «крымском» указе США говорится, что санкции также могут быть введены против любой структуры, которая «материально помогает, спонсирует или предоставляет финансовую, материальную или технологическую поддержку» компании, уже попавшей под санкции в соответствии с этим указом. В данном случае спонсорский контракт с популярным «Спартаком» играл на руку отелю, который таким образом рекламировался.