«СКА-Хабаровск» обыграл в товарищеском матче корейский клуб
Сегодня дебютант Российской футбольной
Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» провёл товарищеский матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен», выступающим в К-Лиге (высший дивизион Южной Кореи).
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На 20-й минуте дальневосточники пропустили первыми, однако смогли отыграться, а в концовке встречи вырвать победу. На 63-й минуте Руслан Корян отличился с 11-метровой отметки, а за три минуты до финального свистка Александр Максименко принёс победу «СКА-Хабаровску».
В Хабаровск подопечные Алексея Поддубского вернутся 2 июля, чтобы продолжить подготовку к сезону.
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