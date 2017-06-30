«СКА-Хабаровск» обыграл в товарищеском матче корейский клуб

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На 20-й минуте дальневосточники пропустили первыми, однако смогли отыграться, а в концовке встречи вырвать победу. На 63-й минуте Руслан Корян отличился с 11-метровой отметки, а за три минуты до финального свистка Александр Максименко принёс победу «СКА-Хабаровску».

В Хабаровск подопечные Алексея Поддубского вернутся 2 июля, чтобы продолжить подготовку к сезону.