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30 июня 2017, 16:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» обыграл в товарищеском матче корейский клуб

Сегодня дебютант Российской футбольной Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» провёл товарищеский матч с корейским клубом «Тэджон Ситизен», выступающим в К-Лиге (высший дивизион Южной Кореи).

Сегодня дебютант Российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>СКА</span>-Хабаровск провёл товарищеский матч с корейским клубом <span class=error>Тэджон</span> <span class=error>Ситизен</span> выступающим в <nobr>К-Лиге</nobr> (высший дивизион Южной Кореи). Увеличить
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На 20-й минуте дальневосточники пропустили первыми, однако смогли отыграться, а в концовке встречи вырвать победу. На 63-й минуте Руслан Корян отличился с 11-метровой отметки, а за три минуты до финального свистка Александр Максименко принёс победу «СКА-Хабаровску».

В Хабаровск подопечные Алексея Поддубского вернутся 2 июля, чтобы продолжить подготовку к сезону.

СКА-Хабаровск
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