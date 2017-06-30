Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30243363/
30 июня 2017, 16:16 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» переключился с Маноласа на Мурильо

«Зенит» может приобрести защитника «Интера» Джейсона Мурильо.

Зенит может приобрести защитника <span class=error>Интера</span> <span class=error>Джейсона</span> <span class=error>Мурильо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает La Stampa, петербургский клуб переключился на 25-летнего колумбийца, когда сорвались переговоры по трансферу Костаса Маноласа из «Ромы», который был приоритетной целью.

По данным источника, за Мурильо, которого и ранее связывали с интересом российского клуба, «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Открытое письмо Артему Дзюбе

Интервью Слуцкого, которое еще долго будут обсуждать

Что натворил Криштиану Роналду в России