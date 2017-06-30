«Зенит» переключился с Маноласа на Мурильо

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Как сообщает La Stampa, петербургский клуб переключился на 25-летнего колумбийца, когда сорвались переговоры по трансферу Костаса Маноласа из «Ромы», который был приоритетной целью.

По данным источника, за Мурильо, которого и ранее связывали с интересом российского клуба, «Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро.