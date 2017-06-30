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30 июня 2017, 16:08 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Монтойя не перейдет в «Спартак», переговоров по его трансферу нет

Защитник испанской «Валенсии» Мартин Монтойя не перейдет в московский «Спартак», переговоров по его трансферу не было и нет, сообщил агентству «Р-Спорт» представитель футболиста Хуан де Диос Карраско.

Защитник испанской Валенсии <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Монтойя</span> не перейдет в московский Спартак переговоров по его трансферу не было и нет сообщил агентству Р-Спорт представитель футболиста Хуан де <span class=error>Диос</span> <span class=error>Карраско</span>. Увеличить
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Ранее СМИ сообщали, что «Спартак», находящийся в поисках усиления на правый фланг обороны, намеревается приобрести 26-летнего Монтойю.

«Мартин останется в “Валенсии”, — сказал Карраско по телефону. — У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны “Спартака”, как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем».

Монтойя, являющийся воспитанником «Барселоны», дебютировал за «сине-гранатовых» в феврале 2011 года, но не смог закрепиться в составе каталонского клуба и минувшим летом подписал контракт с «Валенсией».

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