Футболист Монтойя не перейдет в «Спартак», переговоров по его трансферу нет

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Ранее СМИ сообщали, что «Спартак», находящийся в поисках усиления на правый фланг обороны, намеревается приобрести 26-летнего Монтойю.

«Мартин останется в “Валенсии”, — сказал Карраско по телефону. — У него еще три года действует контракт с клубом, он счастлив здесь и не собирается никуда уезжать. Интерес со стороны “Спартака”, как и со стороны других клубов, был, но никаких переговоров о переходе в другой клуб мы не вели и не ведем».

Монтойя, являющийся воспитанником «Барселоны», дебютировал за «сине-гранатовых» в феврале 2011 года, но не смог закрепиться в составе каталонского клуба и минувшим летом подписал контракт с «Валенсией».