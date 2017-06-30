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30 июня 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Манолас отказался переходить в «Зенит», чтобы не менять образ жизни

Защитник «Ромы» Костас Манолас отказался переходить в «Зенит» не из-за проблем с зарплатой, сообщает Corriere Dello Sport.

Защитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> отказался переходить в Зенит не <nobr>из-за </nobr>проблем с зарплатой. Увеличить
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По информации издания, грек в последний момент передумал переходить в клуб из Санкт-Петербурга, так как посчитал переезд в Россию слишком резкой сменой образа жизни.

Напомним, что «Зенит» предлагал Маноласу зарплату в 5 миллионов евро, притом, что в Риме он зарабатывает 1,9 миллиона. Ранее сообщалось, что грек был близок к переезду в Россию, но выразил недовольство тем, что деньги по контракту будут выплачиваться в рублях.

В минувшем сезоне Манолас принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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