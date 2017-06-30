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30 июня 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» напомнил о 16-летии первого гола Кержакова в ворота «Спартака»

Сегодня исполнилось 16 лет с момента первого гола Александра Кержакова в составе «Зенита».

Сегодня исполнилось 16 лет с момента первого гола Александра <span class=error>Кержакова</span> в составе Зенита. Увеличить
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Форвард появился в стартовом составе матча 15-го тура чемпионата России-2001 против «Спартака» (2:1). На 70-й минуте он поразил ворота Максима Левицкого, сравняв счет в поединке.

В составе «Зенита» Кержаков выступал с 2001 по 2006 и с 2010 года. В общей сложности он провел за питерцев 286 матчей, забив 162 гола во всех турнирах.

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