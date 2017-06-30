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30 июня 2017, 15:49 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лодыгин не хочет уходить из «Зенита»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин не планирует этим летом покидать питерский клуб.

Как стало известно СЭ вратарь Зенита Юрий Лодыгин не планирует этим летом покидать питерский клуб. Увеличить
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В то же время 27-летний голкипер ставит задачу вернуть себе место первого вратаря сине-бело-голубых.

«Юрию нравится выступать за “Зенит”, — заявил источник “СЭ” знакомый с ситуацией. — Он хочет остаться в петербуржской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере».

Накануне, напомним, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключил, что не исключил, что игрок может перейти в ПАОК: «Вариант с переходом Лодыгина в ПАОК действительно существует». (Евгений БЕЛОУСОВ).

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