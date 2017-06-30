Лодыгин не хочет уходить из «Зенита»
Как стало известно «СЭ», вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин не планирует этим летом покидать питерский клуб.
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В то же время 27-летний голкипер ставит задачу вернуть себе место первого вратаря
«Юрию нравится выступать за “Зенит”, — заявил источник “СЭ” знакомый с ситуацией. — Он хочет остаться в петербуржской команде, а не переходить в другой клуб. У него хороший контракт, и Лодыгин собирается вернуться в стартовый состав при новом тренере».
Накануне, напомним, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания не исключил, что не исключил, что игрок может перейти в ПАОК: «Вариант с переходом Лодыгина в ПАОК действительно существует». (Евгений БЕЛОУСОВ).
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