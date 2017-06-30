Сыновья Мигеля Данни покинут футбольную школу «Зенита»

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В среду 33-летний Данни, выступавший за «Зенит» с 2008 года, подписал контракт с чешской «Славией». Санкт- петербургский клуб он покинул в качестве свободного агента.

«Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре “Зенита”, их уже ждут в футбольной школе “Славии”. Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности», — сказала Гомеш.

Близнецы Бернарду и Франсишку родились в 2004 году. В академии «Зенита» они занимались с 2008 года.

В составе «Зенита» Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015), двукратным победителем Кубка страны (2010, 2016), обладателем Суперкубка УЕФА (2008). В 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника «Футбол». Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии. До перехода в «Зенит» Данни с 2005 года выступал за московское «Динамо».