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30 июня 2017, 13:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сарсания: «Зенит» и «Ростов» согласовывают последние детали по аренде Юсупова

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Последние детали согласовываются в вопросе перехода полузащитника «Зенита» Артура Юсупова в «Ростов» на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Сейчас 27-летний Юсупов находится на тренировочном сборе Ростова Увеличить
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Сейчас 27-летний Юсупов находится на тренировочном сборе «Ростова».

«Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня- завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да [Юсупов перейдет в «Ростов"]», — сказал Сарсания.

На вопрос, действительно ли в «Ростов» может перейти другой полузащитник «Зенита» — Ибрагим Цаллагов, Сарсания ответил: «По Цаллагову есть несколько предложений от российских клубов».

В СМИ фигурировала информация, что карьеру в «Ростове» могут продолжить еще двое игроков «Зенита» — французский полузащитник Йоан Молло и защитник Иван Новосельцев, также сообщалось, что команду может покинуть бразильский хавбек Маурисио. «Я не слышал об интересе “Ростова” к Молло и Новосельцеву. Что касается Маурисио, то он едет на сбор. У его агента есть какие-то варианты, но никакого решения не принято, нет такого, чтобы Маурисио должен был куда-то обязательно ехать», — сказал Сарсания.

Говоря о других игроках, спортивный директор «Зенита» сообщил, что вратарем команды Юрием Лодыгиным интересуется греческий ПАОК. «ПАОК проявляет интерес к Лодыгину, но мы ничего не можем ответить, поскольку, во-первых, нам нужно самим поговорить с игроком, во-вторых, нам нужен вратарь», — отметил собеседник ТАСС.

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