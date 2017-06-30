Сарсания: «Зенит» и «Ростов» согласовывают последние детали по аренде Юсупова
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Последние детали согласовываются в вопросе перехода полузащитника «Зенита» Артура Юсупова в «Ростов» на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор
санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
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Видимо, что-то случилось...
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Сейчас 27-летний Юсупов находится на тренировочном сборе «Ростова».
«Согласовываются последние детали. Думаю, сегодня- завтра ситуация разрешится. Скорее всего, да [Юсупов перейдет в «Ростов"]», — сказал Сарсания.
На вопрос, действительно ли в «Ростов» может перейти другой полузащитник «Зенита» — Ибрагим Цаллагов, Сарсания ответил: «По Цаллагову есть несколько предложений от российских клубов».
В СМИ фигурировала информация, что карьеру в «Ростове» могут продолжить еще двое игроков «Зенита» — французский полузащитник Йоан Молло и защитник Иван Новосельцев, также сообщалось, что команду может покинуть бразильский хавбек Маурисио. «Я не слышал об интересе “Ростова” к Молло и Новосельцеву. Что касается Маурисио, то он едет на сбор. У его агента есть
Говоря о других игроках, спортивный директор «Зенита» сообщил, что вратарем команды Юрием Лодыгиным интересуется греческий ПАОК. «ПАОК проявляет интерес к Лодыгину, но мы ничего не можем ответить, поскольку,
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