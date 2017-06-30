Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК «Зенит»
МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Информация о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может перейти в «Зенит», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил спортивный директор
санкт-петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг издание «Чемпионат.com» сообщило, что «Зенит» заинтересован в 27-летнем Смолове и готов предложить за него €30 млн.
«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в “Зенит”, что мы делали
Смолов является лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России. Он был признан лучшим игроком страны 2016 года по результатам опроса еженедельника «Футбол». В активе Смолова 24 матча и восемь голов за сборную России.
Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что 1 июля медицинское обследование для «Зенита» пройдет 22-летний аргентинский полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес. На вопрос, насколько вероятен переход Паредеса в «Зенит», Сарсания ответил: «Давайте, немножко подождем».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter