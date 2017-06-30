Сарсания опроверг информацию о том, что Смолов может перейти в ФК «Зенит»

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В четверг издание «Чемпионат.com» сообщило, что «Зенит» заинтересован в 27-летнем Смолове и готов предложить за него €30 млн.

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в “Зенит”, что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности», — сказал Сарсания.

Смолов является лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России. Он был признан лучшим игроком страны 2016 года по результатам опроса еженедельника «Футбол». В активе Смолова 24 матча и восемь голов за сборную России.

Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что 1 июля медицинское обследование для «Зенита» пройдет 22-летний аргентинский полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес. На вопрос, насколько вероятен переход Паредеса в «Зенит», Сарсания ответил: «Давайте, немножко подождем».