СМИ: Защитник «Црвены Звезды» сегодня приедет на медосмотр в «Спартак»
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович
все-таки дал согласие на переход в «Спартак», утверждает zurnal.rs.
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Видимо, что-то случилось...
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Игрок правого фланга обороны прибудет сегодня в Москву на медобследование и заключит двухлетний контракт.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отклонил предложение
По данным источника, наставник
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