СМИ: Защитник «Црвены Звезды» сегодня приедет на медосмотр в «Спартак»

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Игрок правого фланга обороны прибудет сегодня в Москву на медобследование и заключит двухлетний контракт.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отклонил предложение красно-белых, поскольку хочет попробовать свои силы в другом турнире.