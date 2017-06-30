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30 июня 2017, 12:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: Защитник «Црвены Звезды» сегодня приедет на медосмотр в «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович все-таки дал согласие на переход в «Спартак», утверждает zurnal.rs.

Защитник <span class=error>Црвены</span> Звезды Марко <span class=error>Петкович</span> <nobr>все-таки</nobr> дал согласие на переход в Спартак. Увеличить
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Игрок правого фланга обороны прибудет сегодня в Москву на медобследование и заключит двухлетний контракт.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист отклонил предложение красно-белых, поскольку хочет попробовать свои силы в другом турнире.

По данным источника, наставник красно-белых Массимо Каррера был впечатлен его игрой в товарищеском матче 25 марта. В минувшем сезоне Петкович провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две передачи.

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