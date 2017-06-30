«Спартак» и ЦСКА претендуют на защитника «Сассуоло»

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Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, основной интерес к игроку проявляет «Спартак», возглавляемый Массимо Каррерой. Однако есть заинтересованность и у ЦСКА. Эти клубы готовы предложить от 12 до 13 миллионов евро за Феррари.

В прошлом сезоне «Сассуоло» отдавал игрока в аренду «Кротоне».