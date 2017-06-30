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30 июня 2017, 11:44 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» и ЦСКА претендуют на защитника «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Джанмарко Феррари близок к переходу в Россию.

Защитник <span class=error>Сассуоло</span> Джанмарко <span class=error>Феррари</span> близок к переходу в Россию. Увеличить
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Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, основной интерес к игроку проявляет «Спартак», возглавляемый Массимо Каррерой. Однако есть заинтересованность и у ЦСКА. Эти клубы готовы предложить от 12 до 13 миллионов евро за Феррари.

В прошлом сезоне «Сассуоло» отдавал игрока в аренду «Кротоне».

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