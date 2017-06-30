«Спартак» и ЦСКА претендуют на защитника «Сассуоло»
Защитник «Сассуоло» Джанмарко Феррари близок к переходу в Россию.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, основной интерес к игроку проявляет «Спартак», возглавляемый Массимо Каррерой. Однако есть заинтересованность и у ЦСКА. Эти клубы готовы предложить от 12 до 13 миллионов евро за Феррари.
В прошлом сезоне «Сассуоло» отдавал игрока в аренду «Кротоне».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter