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30 июня 2017, 9:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ингасона в «Ростов» привез Гудьонсен

Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен присутствовал на переговорах между «Ростовом» и Сверриром Ингасоном, сообщает пресс-служба донского клуба.

<nobr>Экс-нападающий</nobr> <span class=error>Челси</span> и Барселоны <span class=error>Эйдур</span> <span class=error>Гудьонсен</span> присутствовал на переговорах между Ростовом и <span class=error>Сверриром</span> <span class=error>Ингасоном</span>. Увеличить
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Исландцы в четверг посетили расположение команды в Австрии, где и был подписан контракт 23-летнего защитника. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, последним клубом Ингасона была «Гранада», за которую он отыграл 17 матчей. Ранее выступал в составе исландского «Брейдаблика», норвежского «Викинга» и бельгийского «Локерена». В сборную Исландии привлекается с 2014 года. За национальную команду сыграл 10 матчей, в которых забил 3 мяча.

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