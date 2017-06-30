Ингасона в «Ростов» привез Гудьонсен
Экс-нападающий «Челси» и «Барселоны» Эйдур Гудьонсен присутствовал на переговорах между «Ростовом» и Сверриром Ингасоном, сообщает пресс-служба донского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Исландцы в четверг посетили расположение команды в Австрии, где и был подписан контракт 23-летнего защитника. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.
Отметим, последним клубом Ингасона была «Гранада», за которую он отыграл 17 матчей. Ранее выступал в составе исландского «Брейдаблика», норвежского «Викинга» и бельгийского «Локерена». В сборную Исландии привлекается с 2014 года. За национальную команду сыграл 10 матчей, в которых забил 3 мяча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter