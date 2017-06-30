Ингасона в «Ростов» привез Гудьонсен

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Исландцы в четверг посетили расположение команды в Австрии, где и был подписан контракт 23-летнего защитника. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, последним клубом Ингасона была «Гранада», за которую он отыграл 17 матчей. Ранее выступал в составе исландского «Брейдаблика», норвежского «Викинга» и бельгийского «Локерена». В сборную Исландии привлекается с 2014 года. За национальную команду сыграл 10 матчей, в которых забил 3 мяча.