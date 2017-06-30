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30 июня 2017, 9:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сверрир Ингасон: Переход в «Ростов» — это один из счастливейших моментов моей жизни

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон после подписания контракта с донским клубом отметил, что счастлив оказаться в команде.

Защитник Ростова <span class=error>Сверрир</span> <span class=error>Ингасон</span> после подписания контракта с донским клубом отметил что счастлив оказаться в команде. Увеличить
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По его словам, этот момент может стать одним из счастливейших в его жизни.

— Конечно же, я очень счастлив, — приводит пресс-служба «Ростова» слова Ингасона. — Это честь для меня — получить возможность играть за «Ростов». Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни.

Последним клубом Ингасона была «Гранада», за которую он отыграл 17 матчей. Ранее выступал в составе исландского «Брейдаблика», норвежского «Викинга» и бельгийского «Локерена». В сборную Исландии привлекается с 2014 года. За национальную команду сыграл 10 матчей, в которых забил 3 мяча.

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