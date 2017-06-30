Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30235996/
30 июня 2017, 9:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК «Зенит»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини вопрос возвращения нападающего Андрея Аршавина. Об этом Фурсенко рассказал в интервью ТАСС.

Президент петербургского клуба готов пригласить <span class=error>Аршавина</span> если в этом увидит необходимость новый главный тренер команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

С 2016 года 36-летний Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат».

«Если наш главный тренер [Роберто Манчини] сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос», — сказал Фурсенко.

«Андрей Сергеевич — это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции», — добавил Фурсенко.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 июня

Борзаковский: легкоатлеты РФ из соображений безопасности не поедут на юношеский ЧМ

Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК "Зенит"

СМИ: Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом