Сергей Фурсенко обсудит с Манчини вопрос возвращения Аршавина в ФК «Зенит»

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С 2016 года 36-летний Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат».

«Если наш главный тренер [Роберто Манчини] сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос», — сказал Фурсенко.

«Андрей Сергеевич — это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции», — добавил Фурсенко.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.