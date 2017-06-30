«Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Исландии Ингасоном

Отмечается, что 23-летний защитник прибыл на сбор «Ростова» в Австрию в компании бывшего игрока «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена. С игроком был подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Цитата Сверрир Ингасон Конечно же, я очень счастлив. Это честь для меня получить возможность играть за «Ростов». Возможно, это один из счастливейших моментов моей жизни.

Ингасон в составе сборной Исландии дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года во Франции. Помимо «Гранады», он также выступал за бельгийский «Локерен», норвежский «Викинг» и исландский «Брейдаблик».

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