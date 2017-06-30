«Уфа» сыграет товарищеские матчи с «Университатей», «Утрехтом» и «Дуйсбургом»

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«Проведём три контрольные игры с хорошими командами. Первая — “Университатя”, румынская команда. Затем голландский “Утрехт”, а третья — немецкий “Дуйсбург”. Будут хорошие спарринги, которые покажут, в каком направлении работать и что улучшать и развивать», — сказал Семак в эфире программы «Все на матч».