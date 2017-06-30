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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30235775/
30 июня 2017, 1:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» сыграет товарищеские матчи с «Университатей», «Утрехтом» и «Дуйсбургом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак назвал соперников команды, которая готовится к новому сезону российской Премьер-Лиги на сборе в Австрии. Уфимский клуб проводит австрийский сбор с 28 июня по 10 июля.

Главный тренер Уфы Сергей <span class=error>Семак</span> назвал соперников команды которая готовится к новому сезону российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> на сборе в Австрии. Увеличить
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«Проведём три контрольные игры с хорошими командами. Первая — “Университатя”, румынская команда. Затем голландский “Утрехт”, а третья — немецкий “Дуйсбург”. Будут хорошие спарринги, которые покажут, в каком направлении работать и что улучшать и развивать», — сказал Семак в эфире программы «Все на матч».

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