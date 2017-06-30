Семак: В «Уфе» летом могут появиться два-три новых футболиста

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«Большого количества новичков не будет. Может быть, появятся два-три игрока, которые смогут усилить команду. Нужно укреплять и тренерский штаб, поскольку сейчас работаем в усечённом составе. Мы понимаем, какие позиции нуждаются в усилении, но прежде всего отталкиваемся от тех возможностей, которые есть у клуба, в том числе финансовых. У нас небольшая, скромная команда, стараемся жить по средствам. Это, наверное, главное в нашей селекционной политике.

Думаю, нам нужно по одному игроку в каждую линию: защитник, полузащитник, нападающий. Нам нужно укреплять состав и усиливать конкуренцию, чтобы мы могли использовать максимум возможностей. Хорошая конкуренция ещё никому не мешала, поэтому мы должны двигаться в этом направлении.