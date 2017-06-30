Семак: В «Уфе» летом могут появиться два-три новых футболиста
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о планах по усилению состава в нынешнее межсезонье.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Большого количества новичков не будет. Может быть, появятся
Думаю, нам нужно по одному игроку в каждую линию: защитник, полузащитник, нападающий. Нам нужно укреплять состав и усиливать конкуренцию, чтобы мы могли использовать максимум возможностей. Хорошая конкуренция ещё никому не мешала, поэтому мы должны двигаться в этом направлении.
Думаю,
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