Нападающий Дарко Бодул подписал новый контракт с ФК «Амкар» на три года

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В минувшем сезоне 28-летний Бодул забил пять голов в 24 матчах чемпионата России.

«Можно сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить его карьеру. Представьте — воспитанник знаменитой школы “Аякса”, которого считали одним из самых одаренных футболистов его возраста, перешел в “Амкар” из команды, которая вылетела из шотландской премьер-лиги», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.