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29 июня 2017, 21:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Нападающий Дарко Бодул подписал новый контракт с ФК «Амкар» на три года

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Форвард Дарко Бодул продлил контракт с пермским «Амкаром» на три года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Форвард Дарко Бодул продлил контракт с пермским Амкаром на три года сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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В минувшем сезоне 28-летний Бодул забил пять голов в 24 матчах чемпионата России.

«Можно сказать, что за этот год мы помогли Дарко перезагрузить его карьеру. Представьте — воспитанник знаменитой школы “Аякса”, которого считали одним из самых одаренных футболистов его возраста, перешел в “Амкар” из команды, которая вылетела из шотландской премьер-лиги», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Амкар» заключил новый трехлетний контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Об этом ТАСС сообщил президент пермского футбольного клуба Геннадий Шилов.
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